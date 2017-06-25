В Пензе проверили места отдыха у водоемов

Мероприятия провели заместитель главы администрации Железнодорожного района Михаил Сарафанников и сотрудники МКУ «Управление по делам ГОЧС Пензы».

Как сообщает пресс-служба администрации города, проверки проводят с целью обеспечить безопасность граждан на воде.

Под пристальным вниманием оказался самый посещаемый пляж в микрорайоне «ГПЗ-24». Участники рейда рассказали отдыхающим об опасности купания в запрещенных местах, а также вручили памятки о правилах поведения у воды.

Особое внимание уделили пребыванию у водоемов детей и подростков без сопровождения взрослых.