В Пензе полиция раскрыла серию дачных краж

Кражи с дачных поселков являются одним из распространенных преступлений. Зачастую владельцы загородных участков не обращаются за помощью в полицию, полагая, что расследовать подобные дела достаточно трудно. Однако, пензенским полицейским все же удалось поймать злоумышленника, который воровал с дач электроинструменты.

Украл, продал на рынке и вновь на дело. Именно так действовал 53-летний мужчина, промышлявший на дачных участках. В ходе следствия, возбужденного после заявления одного из пострадавших дачников, была доказана вина подозреваемого в совершении серии подобных краж.

В дежурную часть управления МВД России по г. Пензе с заявлением о краже обратился житель Пензы 1985 г. р. В заявлении он пояснил, что с его дачного участка украли электролобзик, переноску, бензогенератор и дрель", — сообщила следователь следственного отдела № 1 следственного управления УМВД России по г. Пензе Виктория Цай.

Как сообщает телеканал «Экспресс», на допросе подозреваемый, который ранее уже был судим, рассказал, что на дачный участок он проник через забор. После этого он вскрыл окно дома.

Кроме этого, сотрудники полиции установили, что злоумышленник причастен к совершению шести аналогичных дачных краж в Железнодорожном районе Пензы. Всего у злоумышленника изъяли четыре дрели, электролобзик, обогреватель.

Свою вину он признал.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.