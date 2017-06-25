Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензенской области готовятся к Всероссийскому Сабантую
В Пензе затянулся ремонт тепломагистрали на ул. Пушкина
Пензенские МФЦ будут оказывать услуги по трудоустройству
В пензенском зоопарке устроили показательное кормление оленей
На ремонт пензенских дорог вышли десять бригад
В Пензе проверили места отдыха у водоемов
В Пензенской области отремонтируют 14 школьных спортзалов
Кувайцев поручил ускорить темп ремонта дорог в Пензе
Виктор Кувайцев проверил процесс переезда жителей Ударной
Кувайцев сделал замечание пензенским подрядчикам за мусор на дорогах

В Пензенской области из-за холода может погибнуть часть урожая

25 июня в 17:59 384 просмотра

За последние 10 лет темпы роста в сельском хозяйстве Пензенской области в натуральном выражении выросли на 71%. При этом общероссийские цифры за тот же период выросли всего на 37%, а по Приволжсклму федеральному округу возросли на 23%.

О положительных тенденциях в эфире радиостанции «Эхо Пензы» рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

«По озимым культурам гибель составила чуть более 1%. Мы прогнозируем, что урожай будет. Встает другой вопрос — качество зерна», — рассказал министр сельского хозяйства Пензенской облатси Андрей Бурлаков.

Если в последний период не будет достаточно солнечной активности и тепла, часть урожая может погибнуть.

Что касается яровых культур, то здесь также отмечается отставание в показателях, но говорить о неблагоприятных тенденциях пока рано. Точный прогноз будет известен к 15 июля.

Фотография: Скриншот с http://tv-express.ru/sobitiya/v-penzenskoj-oblasti-iz-za-holoda-mozhet-pogibnut-chast-urozhaya

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics