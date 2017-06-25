В Пензенской области из-за холода может погибнуть часть урожая

За последние 10 лет темпы роста в сельском хозяйстве Пензенской области в натуральном выражении выросли на 71%. При этом общероссийские цифры за тот же период выросли всего на 37%, а по Приволжсклму федеральному округу возросли на 23%.

О положительных тенденциях в эфире радиостанции «Эхо Пензы» рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

«По озимым культурам гибель составила чуть более 1%. Мы прогнозируем, что урожай будет. Встает другой вопрос — качество зерна», — рассказал министр сельского хозяйства Пензенской облатси Андрей Бурлаков.

Если в последний период не будет достаточно солнечной активности и тепла, часть урожая может погибнуть.

Что касается яровых культур, то здесь также отмечается отставание в показателях, но говорить о неблагоприятных тенденциях пока рано. Точный прогноз будет известен к 15 июля.