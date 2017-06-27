Пензячка стала абсолютной чемпионкой мира по бодибилдингу (видео)

Яркое выступление пензенской культуристки Евгении Денисовой признали на международном уровне. Спортсменка сумела поразить жюри пропорциями своей бронзовой фигуры, сочетанием женственности и объемом мышц, став абсолютной чемпионкой мира по бодибилдингу в категории «Тонед», сообщает телеканал «Экспресс».
«Выступая в этой категории ты можешь выглядеть очень красиво на сцене и при этом твоя форма хорошо выглядит и в жизни. Ты остаешься такой же изящной, небольшой, поэтому для жизни- вообще идеально», — сказала Евгения Денисова.
Девушка занимается бодибилдингом больше пяти лет. К Чемпионату мира готовилась весь сезон. Вместе с ней отстаивать честь Пензы в Самару отправились еще пять спортсменов. Каждому удалось войти в пятерку лучших в своих категориях.
Евгений Игнатьев занял пятое место в категории «Бодибилдинг» среди мужчин до 172 сантиметров.
«Я знал, что будут сильные соперники, там проходных нет спортсменов. Все сильные, все абсолютные чемпионы, поэтому моя задача была попасть в топ-6, я ее выполнил. И как тренер очень доволен, потому что подопечная моя стала абсолютной чемпионкой мира», — поделился он.
В 2017 году Чемпионат мира по бодибилдингу впервые проходил в России. В нем приняли участие около 200 спортсменов из 50 стран. Российские культуристы на турнире показали себя достойно.
«В каждой категории было ограничение — шесть человек от страны, а боролись там больше 20 человек за право. У нас есть абсолютный чемпион мира — Воробьев Владислав из Перми, и есть чемпионка среди женщин-профессионалок — это Даша Диаши», — рассказал президент Ассоциации бодибилдинга России Алексей Нетесанов.
Новый титул Евгении Денисовой поможет пробиться на соревнования еще более высокого уровня. Спортсменка планирует побороться в международном конкурсе по бодибилдингу за звание Мисс Вселенная-2017. Турнир пройдет осенью в Лондоне.