Белозерцев: Лесной массив на Западной поляне должен стать единым комплексом для отдыха

26 июня в рамках выездного совещания губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оценил ход работ в пешеходной зоне от парка имени Белинского до гарнизонного Дома офицеров.

«Территория по обе стороны от автодороги должна стать единым лесопарковым комплексом, который будет радовать горожан и гостей Пензы», — отметил глава региона.

Также он подчеркнул, что благоустройство зеленых зон не проводилось, либо было несистемным долгие годы, в результате лесной массив потерял свою привлекательность.

«Мы уже начали заниматься приведением этой территории в порядок, в частности, завершено благоустройство Олимпийской аллеи», — прокомментировал губернатор.

Сейчас между улицами Лермонтова и Попова осуществляется расчистка леса. После завершения первого этапа территорию планируется засеять газонной травой, вымостить брусчаткой пешеходные дорожки и организовать парковочные места. В зеленой зоне также должны появиться детская и спортивная площадки, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

«Задача власти — создать комфортные условия для жизни и отдыха горожан», — резюмировал Иван Белозерцев.