Лучшим машинистом фронтального погрузчика стал Вячеслав Худяков

Завершился третий заключительный этап конкурса профессионального мастерства на призы губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева «Лучший по профессии» среди работников дорожно-строительной отрасли.

27 июня в Каменке прошел конкурс «Лучший по профессии» среди машинистов фронтального погрузчика. Он состоял из трех практических и одного теоретического этапов.

Участники продемонстрировали свое мастерство в управлении сложной многотонной техникой. Им предстояло наполнить литровую банку водой из ковша погрузчика, передвигать небольшие кубики с его помощью и играть в «баскетбол» — снять мяч с деревянной планки в ковш, развернуть погрузчик и опустить мяч в корзину", — сообщает пресс-служба министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Вячеслав Худяков стал победителем конкурса, на втором месте казался Василий Диков и замкнул тройку лидеров Владимир Кантеев. Все участники получили грамоты и благодарности министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области и союза строителей Пензенской области.