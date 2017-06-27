Жители Лопуховки пожаловались на незаконную свалку (видео)

По оценкам специалистов, в Пензенской области — свыше двух тысяч несанкционированных свалок. Те, которые доставляют особые неудобства жителям, проверяют эксперты Общероссийского народного фронта в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Сразу несколько жалоб на горы мусора поступило из села Лопуховка Бессоновского района.

Пятитысячный штраф, видимо, пугает немногих. На въезде в Лопуховку — старые книги, игрушки, банки и просто мешки с мусором. Пока одни местные жители складировали здесь отходы, другие обозначили место на сайте федерального проекта «Генеральная уборка». В небольшом селе несколько таких территорий, отличаются друг от друга они только площадью.

Красная метка на интерактивной карте масштаб экологической проблемы не передает. Его представители Общероссийского народного фронта оценивают на месте.

«Посмотрите, что здесь лежит. В том числе — отходы первого-третьего классов опасности: ртутные лампы, остатки от краски, от строительного мусора, плиты. Полнейший беспредел», — сказал руководитель исполкома регионального штаба «Общероссийского народного фронта» Сергей Мельников.

Площадь несанкционированной свалки на окраине села огромна, множество очагов разбросано в нескольких метрах друг от друга. У водоема — куча пластмассовых и пластиковых отходов. Видно, что периодически мусор поджигают и пересыпают навозом из местного подсобного хозяйства.

На одном из участков, который весной 2017 года был завален хламом, на первый взгляд стало чище. Но у экспертов ОНФ появились сомнения: а вывозил ли кто-то отсюда мусор?

«Скорее всего, он был не убран, а просто закатан, скажем так. Мы видели до этого, что мусор был свален в овраг, свалка не ликвидирована», — отметил координатор федерального проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» в Пензенской области Максим Фирсов.

В администрации Сосновского сельсовета поясняют, что территории убирали не единожды, но их загрязняют вновь. Кто делает это, не совсем понятно, поскольку жители Лопуховки и близлежащих сел вроде как исправно оплачивают вывоз мусора по квитанциям. Обслуживающая организация, с которой заключен договор, еженедельно вывозит бытовые и строительные отходы на полигон в Чемодановке. Однако несанкционированная свалка только растет. Представители местной власти говорят: во всем виноваты люди.

«Часть уже вывезли. И дальше будем продолжать эту работу», — сказал заместитель главы администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района Валерий Борясов.

В Пензенском регионе официальных полигонов твердых бытовых отходов — всего десять, а вот несанкционированных свалок — тысячи. На сайте kartasvalok.ru жители отметили более 100 стихийных мест скопления мусора, сообщает телеканал «Экспресс».

Чтобы стать участником экологического проекта «Генеральная уборка» и сообщить экспертам ОНФ о «серых» полигонах, необходимо нанести на карту координаты свалки и прикрепить несколько фотографий. Менее чем за полгода удалось ликвидировать уже 12 свалок, преимущественно в Пензе.