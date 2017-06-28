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Львицу, напавшую на подростка в Энгельсе, примет Пензенский зоопарк

28 июня в 12:30 300 просмотров
, напавшую на подростка в городе Энгельсе Саратовской области.

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Пензенский зоопарк готов принять на содержание львицу Майю, напавшую на подростка в городе Энгельсе Саратовской области.

«Львица Майя остается в Энгельсе под наблюдением ветеринаров. В региональном комитете охотничьего хозяйства и рыболовства отметили, что четыре близлежащих зоопарка отказались брать хищника из-за высокой стоимости содержания. Прокуратура Саратовской области обратилась в суд, потребовав изъять у семьи пострадавшего подростка животное и передать его в зоопарк», — сообщает специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Якушкина Лариса.

Напомним, 24 апреля в Энгельсе «большая кошка» напала на подростка. Его госпитализировали с рваными ранами, которые он получил после нападения львицы, принадлежавшей жительнице Саратовской области. От дальнейшей госпитализации родители подростка отказались, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Прибытие львицы в Пензу и постановка животного на карантин (ограничительные мероприятия, проводимые для предупреждения распространения инфекционных болезней) проконтролируют специалисты управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.


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