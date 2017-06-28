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Пензенские студенты расчистили набережную реки Суры (видео)

28 июня в 18:31 212 просмотров
«Чистый город», на набережной реки Суры прошла акция по благоустройству и очистке территории. В ней приняли участие 30 студентов Пензенского колледжа архитектуры и строительства.

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В рамках программы «Чистый город», на набережной реки Суры прошла акция по благоустройству и очистке территории. В ней приняли участие 30 студентов Пензенского колледжа архитектуры и строительства.

«К сожалению, из-за недобросовестного отношения жителей остается много бутылок, фантиков, стаканчиков. Поэтому мы посчитали, что необходимо будет дать пример, как правильно вести себя в местах отдыха», — сказала преподаватель Пензенского колледжа архитектуры и строительства Елена Фролова.

На очистку территории напротив Ростка у ребят ушло полтора часа. Твердыми бытовыми отходами они наполнили около 15 пакетов. По словам организаторов, в ближайшее время они намерены провести еще одну экологическую акцию, сообщает телеканал «Экспресс».


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