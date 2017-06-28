В Пензе в рамках фестиваля субкультур горожане сдали нормы ГТО (видео)

Пензенцы готовы к труду и обороне. В рамках областного фестиваля субкультур «Энергия молодежи» на Юбилейной площади открылась площадка «Первый шаг к золотому знаку отличия ГТО».
Алексей Родионов живет спортом и тоже пришел попробовать свои силы в сдаче нормативов, сообщает телеканал «Экспресс».
«Мы — за развитие молодежи и физически, и духовно. Всегда рады выйти и на своем примере показать, что нужно заниматься», — сказал он.
На площадке собрались более 30 пензенских спортсменов. Сдать нормативы пришло как старшее поколение, так и дети.
Участникам, чтобы получить заветный значок ГТО пришлось сдать шесть нормативов. Тем, кто успешно справился с заданием, вручили сертификаты.
«Сегодня любой житель города Пензы и Пензенской области может пройти тестирование, получить необходимый сертификат. После этого прийти в муниципальный центр тестирования, пройти регистрацию и стать обладателем того знака, которого он сегодня достоин. Мы ждем большой прилив молодых людей, не отказываем никому», — рассказал руководитель муниципального центра тестирования комплекса ГТО г. Пензы Владимир Антонов.
Кроме спортивной площадки, на фестивале работали зоны танцев, паркура, битбокса. Также пензецам предложили приять участие в благотворительных акциях. Настроение собравшимся поднимали артисты творческих коллективов Пензы и области.