Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Безработным пензенцам предложили выучиться на портных
Пензенцев приглашают к участию в фотоконкурсе
В Пензе разрабатывают проект нового музейно-выставочного комплекса
В Пензе 385 школьников сдадут ЕГЭ в резервные дни
Пензенские педагоги обсудят развитие системы образования в регионе
В Пензе Иван Белозерцев открыл фестиваль КВН
Пензенская молодежь устроила праздник на Юбилейной площади
Пензенцы отправились на Всероссийский молодежный форум
Программа Лермонтовского праздника
Пензенские кадеты заняли шестое место на соревнованиях ПФО

Пензенские школьники ознакомились с экспозицией морского собрания (видео)

28 июня в 20:05 146 просмотров
«Пензенского морского собрания». Воспитанники городского лагеря при школе № 67 познакомились с историей российского флота, рассмотрели модели старинных и современных кораблей, а также выучили корабельные термины.

" data-title="Пензенские школьники ознакомились с экспозицией морского собрания — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенские школьники посетили музей «Пензенского морского собрания». Воспитанники городского лагеря при школе № 67 познакомились с историей российского флота, рассмотрели модели старинных и современных кораблей, а также выучили корабельные термины.

«В таком возрасте им все интересно, они впитывают, как губка, все хорошее. Поэтому, чем они больше будут знать, тем будут более образованные, им будет проще шагать по жизни. Мы также ведем такую патриотическую работу для того, чтобы кто-нибудь из этих молодых людей или девочек захочет служить в военно-морском флоте», — сказал председатель региональной общественной организации «Пензенское морское собрание» Петр Воронин.

Музей морского собрания работает 17-й год. Экспозицию формировалась несколько лет усилиями пензенских моряков. Многие из приставленных экспонатов сделаны вручную и существуют в единственном экземпляре, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics