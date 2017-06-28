В пензенском зоопарке — пополнение. Из Самары привезли пятнистого хищника — ягуара. Животное поступило по программе обмена.

Любопытный, но осторожный. В одиночной клетке пензенского зоопарка поселился изящный и загадочный представитель семейства кошачьих — ягуар. Самцу еще нет года, свой первый день рождения он будет справлять в начале июля. По словам сотрудников зоопарка, такого хищника у них давно не было, сообщает телеканал «Экспресс».

«Очень крупный хищник, по силе не уступает тигру, можно сказать. Третье место занимает: сначала лев, потом тигр, потом ягуар. Звуков характерных не издает, не мяучет, не мурлычет», — рассказала пресс-секретарь пензенского зоопарка Карина Артамонова.

Внешне грациозное животное сильно похоже на леопарда. Однако у ягуара на густой короткой шерсти расположены более крупные черно-коричневые пятна. К тому же по своим размерам новый подопечный пензенского зоопарка в несколько раз превосходит леопарда: длина взрослого животного может достигать полутора метров, а вес — 150 килограммов.

Сейчас ягуар находится в карантинной зоне. Здоровье большого кота проверяют ветеринары. Через месяц животное переедет в отдельный вольер и станет соседом пумы.

Ягуара привезли в зоопарк по программе обмена. Коллекция самарского зоологического парка пополнилась карликовой игрункой из Пензы.

Имя для ягуара еще не выбрали. Свои варианты пензенцы могут отправлять на электронную почту зоопарка. Ее адрес указан на сайте учреждения.