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В Пензе у уроженцев Брянской области нашли 2,5 кг наркотиков (видео)

28 июня в 17:59 302 просмотра

Пензенские полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотиков.

Сотрудники полиции задержали уроженцев Брянской области, которые занимались распространением наркотиков в Пензе.

Распространение запрещенных веществ происходило путем оборудования тайников.

«Молодые люди снимали квартиру в Пензенском районе. Во время обыска полицейские нашли около 2,5 кг наркотиков. После изучения гаджетов сотрудники полиции обнаружили еще 25 тайников.

На съемной квартире они расфасовывали наркотики, а затем делали закладки. Оптовую партию молодые люди забирали в областном центре», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Сейчас в отношении одного из задержанных избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/

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