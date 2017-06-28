В Пензе у уроженцев Брянской области нашли 2,5 кг наркотиков (видео)

Сотрудники полиции задержали уроженцев Брянской области, которые занимались распространением наркотиков в Пензе.

Распространение запрещенных веществ происходило путем оборудования тайников.

«Молодые люди снимали квартиру в Пензенском районе. Во время обыска полицейские нашли около 2,5 кг наркотиков. После изучения гаджетов сотрудники полиции обнаружили еще 25 тайников.

На съемной квартире они расфасовывали наркотики, а затем делали закладки. Оптовую партию молодые люди забирали в областном центре», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Сейчас в отношении одного из задержанных избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».