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Кувайцев проконтролировал ремонт водопровода на набережной Суры

Кувайцев: Капремонт набережной Суры идет по графику

29 июня в 15:39 338 просмотров

29 июня в мэрии Пензы обсудили вопросы капитального ремонта на набережной Суры.

Капитальный ремонт набережной разделен на два этапа, в рамках выполнения первого пескоструйным аппаратом очищена поверхность фасадов стелы с барельефом и обелиска «Росток», в районе смотровой площадки установлены покрытия из натуральных и искусственных гранитных плит, а также гранитный бортовой камень. Кроме того, заасфальтирована велодорожка в районе смотровой площадки.

«В настоящее время выполняются работы по демонтажу плит укрепления откоса набережной и нижней прогулочной зоны, проводится ремонт существующей водопроводной камеры в районе обелиска «Росток» и устройство основания нижней прогулочной зоны», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Во втором этапе капремонта планируется выполнить следующие работы:

— укрепление откоса с устройством открытого амфитеатра в районе смотровой площадки;

— демонтаж существующего асфальтового покрытия и замены на новое плиточное верхней прогулочной площадки;

— строительство площадок для отдыха взрослого населения и для отдыха детей с установкой оборудования и устройством специального покрытия;

— создание велодорожки;

— работы по инженерному обеспечению набережной;

— установка малых форм архитектуры;

— санация существующих деревьев и кустарников, озеленение территории.

«Капитальный ремонт набережной идет в соответствии с графиком. Мы должны и дальше придерживаться утвержденной дорожной карты и в соответствии с ней поэтапно выполнять все необходимые работы», — призвал Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_kapitalnyy_remont_naberezhnoy_idet_v_sootvetstvii_s_grafikom/

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