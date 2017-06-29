Кувайцев: Капремонт набережной Суры идет по графику

Капитальный ремонт набережной разделен на два этапа, в рамках выполнения первого пескоструйным аппаратом очищена поверхность фасадов стелы с барельефом и обелиска «Росток», в районе смотровой площадки установлены покрытия из натуральных и искусственных гранитных плит, а также гранитный бортовой камень. Кроме того, заасфальтирована велодорожка в районе смотровой площадки.

«В настоящее время выполняются работы по демонтажу плит укрепления откоса набережной и нижней прогулочной зоны, проводится ремонт существующей водопроводной камеры в районе обелиска «Росток» и устройство основания нижней прогулочной зоны», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Во втором этапе капремонта планируется выполнить следующие работы:

— укрепление откоса с устройством открытого амфитеатра в районе смотровой площадки;

— демонтаж существующего асфальтового покрытия и замены на новое плиточное верхней прогулочной площадки;

— строительство площадок для отдыха взрослого населения и для отдыха детей с установкой оборудования и устройством специального покрытия;

— создание велодорожки;

— работы по инженерному обеспечению набережной;

— установка малых форм архитектуры;

— санация существующих деревьев и кустарников, озеленение территории.

«Капитальный ремонт набережной идет в соответствии с графиком. Мы должны и дальше придерживаться утвержденной дорожной карты и в соответствии с ней поэтапно выполнять все необходимые работы», — призвал Виктор Кувайцев.