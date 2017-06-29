Кувайцев: Капремонт набережной Суры идет по графику

Капитальный ремонт набережной разделен на два этапа, в рамках выполнения первого пескоструйным аппаратом очищена поверхность фасадов стелы с барельефом и обелиска «Росток», в районе смотровой площадки установлены покрытия из натуральных и искусственных гранитных плит, а также гранитный бортовой камень. Кроме того, заасфальтирована велодорожка в районе смотровой площадки.
«В настоящее время выполняются работы по демонтажу плит укрепления откоса набережной и нижней прогулочной зоны, проводится ремонт существующей водопроводной камеры в районе обелиска «Росток» и устройство основания нижней прогулочной зоны», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Во втором этапе капремонта планируется выполнить следующие работы:
— укрепление откоса с устройством открытого амфитеатра в районе смотровой площадки;
— демонтаж существующего асфальтового покрытия и замены на новое плиточное верхней прогулочной площадки;
— строительство площадок для отдыха взрослого населения и для отдыха детей с установкой оборудования и устройством специального покрытия;
— создание велодорожки;
— работы по инженерному обеспечению набережной;
— установка малых форм архитектуры;
— санация существующих деревьев и кустарников, озеленение территории.
«Капитальный ремонт набережной идет в соответствии с графиком. Мы должны и дальше придерживаться утвержденной дорожной карты и в соответствии с ней поэтапно выполнять все необходимые работы», — призвал Виктор Кувайцев.