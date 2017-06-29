Пензенский драмтеатр закончит сезон бенефисом Натальи Старовойт (видео)

Сцену пензенского драмтеатра заняли рабочие. Оркестровая яма, прежде скрытая от глаз посетителей храма искусства, будет задействована в новом спектакле «Визит алой дамы». Для чего она понадобится, молодой московский режиссер Павел Артемьев скрывать не стал.

«Актеры будут играть в ней сцену. Там будет бассейн детский из шариков. Финал у пьесы — трагический, но очень много в ней юмора, понятных сегодняшних столкновений. Мы назвали это трагифарс», — рассказал он.

Необычные режиссерские решения появляется буквально с первых минут спектакля. Показывающиеся поверх сцены головы актеров символизируют нищих жителей маленького городка Гюллен. Именно в него по сюжету прибывает знаменитая, уже немолодая мультимиллиардерша Клара Цаханассьян. Здесь она родилась, провела юность и встретила первую любовь.

Одна из самых богатых женщин мира готова пожертвовать землякам колоссальную сумму, чтобы разом решить все проблемы города, но взамен требует исполнить всего одно условие, да такое, что все жители всерьез призадумались.

«Тут такая большая проблема, чтобы оправдать-не оправдать или как-то понять эту историю, именно почему. Я думаю, ее не надо воспринимать по бытовому, возникают вещи, которые сложно объяснить, это более притчевая вещь. Вне зависимости от того, что у нас в итоге получится. Вообще, материал интересный, много тем всевозможных там скрыто. На вкус приятно говорить все эти вещи», — поделилась актриса Пензенского областного драматического театра, заслуженная артистка РФ Наталья Старовойт.

«Визит алой дамы» станет бенефисом Натальи Старовойт. Спектакль приурочен к юбилею заслуженной артистки России.

Спектакль станет заключительной премьерой 224-го театрального сезона. После труппа пензенского драмтеатра уйдет в отпуск.

«Мы хотим закрыться необычно красиво, ярко. И, надеюсь, так оно и будет. Потому что два спектакля мы показываем в завершении сезона, и — два аншлага. Это о многом говорит», — отметил художественный руководитель Пензенского областного драматического театра Сергей Казаков.

«Визит алой дамы» (16+) пензенцы смогут оценить 5 и 6 июля, сообщает телеканал «Экспресс».