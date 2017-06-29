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В Пензе торжественно закрылась первая смена лагеря «Гвардеец-2» (видео)

29 июня в 20:50 238 просмотров
«Гвардеец-2». Юноши прошли торжественным маршем по плацу филиала «Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева» Минобороны России.

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В Пензе состоялась церемония закрытия первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2». Юноши прошли торжественным маршем по плацу филиала «Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева» Минобороны России.

«За время, проведенное в стенах училища и на полевых выходах, вы сумели соприкоснуться с бытом военнослужащих Российской армии, изучить новые образцы техники, в спортивных соревнованиях постичь радость побед и горечь неудач. Но, самое главное, — вы сумели закалить мужской характер, который в дальнейшем в вашей жизни поможет определиться с выбором профессии», — сказал заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин.

В первой смене приняли участие делегации из восьми регионов Приволжского федерального округа, а также подростки из Луганска.

На церемонии закрытия смены юношей посвятили в юнармейцы. Все участники произнесли торжественную клятву и вступили в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения, сообщает телеканал «Экспресс».


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