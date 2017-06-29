В Пензе торжественно закрылась первая смена лагеря «Гвардеец-2» (видео)

«За время, проведенное в стенах училища и на полевых выходах, вы сумели соприкоснуться с бытом военнослужащих Российской армии, изучить новые образцы техники, в спортивных соревнованиях постичь радость побед и горечь неудач. Но, самое главное, — вы сумели закалить мужской характер, который в дальнейшем в вашей жизни поможет определиться с выбором профессии», — сказал заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин.

В первой смене приняли участие делегации из восьми регионов Приволжского федерального округа, а также подростки из Луганска.

На церемонии закрытия смены юношей посвятили в юнармейцы. Все участники произнесли торжественную клятву и вступили в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения, сообщает телеканал «Экспресс».