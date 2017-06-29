Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
«Пенза-Пресс» объявляет очередной фотоконкурс с призами
В Пензе торжественно закрылась первая смена лагеря «Гвардеец-2»
Участники форума в Кузнецке внесли предложения по развитию города
В Пензе отгрузили партию тормозных резисторов для ледоколов
В Пензенской области детские лагеря работают в штатном режиме
В детских лагерях отдохнули более 27 тысяч пензенских детей
Первомайский суд продлил срок содержания Тюрина под стражей
В поликлинике Пензы удовлетворенность услугами выросла на 10%
В Пензе преподавателя ПГУ осудили за получение взятки
Дело в отношении экс-ректора ПензГТУ передали в суд

В Пензе сотрудники МЧС выгнали из воды купающихся детей (видео)

29 июня в 20:28 264 просмотра
, наконец, установилась летняя погода. И многие жители региона поспешили открыть купальный сезон. Сотрудники регионального управления МЧС России провели рейд по водным объектам областного центра.

" data-title="В Пензе сотрудники МЧС выгнали из воды купающихся детей — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области, наконец, установилась летняя погода. И многие жители региона поспешили открыть купальный сезон. Сотрудники регионального управления МЧС России провели рейд по водным объектам областного центра.

Спасатели проверили пляжи в районе села Засечное и ГПЗ-24. С отдыхающими провели профилактические беседы и раздали памятки.

В обеих зонах отдыха сотрудники МЧС обнаружили детей, которые купались без присмотра взрослых. Их заставили выйти из воды и напомнили о правилах безопасного поведения.

«Вода на водоемах еще недостаточно прогрелась и купаться не рекомендуется. Вместе с тем, напоминаем, что купаться разрешается только на освидетельствованных и оборудованных спасательными постами местах. Во избежание несчастных случаев не допускайте нахождения на воде детей одних без присмотра, в случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефонам 01 или 101», — сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

На сегодняшний день на территории Пензенской области допущено к эксплуатации восемь зон отдыха. Сотрудники МЧС продолжат патрулирование водных объектов региона. Особое внимание обещают уделить местам, где нет оборудованных пляжей, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics