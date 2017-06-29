В Пензе отгрузили партию тормозных резисторов для ледоколов (видео)

Российский атомный ледокол оснастят приборами, произведенными в Пензе. На территории одного из предприятий состоялась отгрузка партии тормозных резисторов. Они предназначены для превращения энергии торможения электродвигателя в тепло и используются в главных приводах корабля. Планируется, что ледоколы типа ЛК-60Я будут обслуживать Северный морской путь и арктические экспедиции.

Остановить многотонный ледокол длиной почти в 200 метров под силу только мощнейшему механизму. Именно такой создали на одном из пензенских предприятий. На производстве отгружают уже вторую партию тормозных резисторов для новейшего российского атомного ледокола типа ЛК-60Я. Продукт не имеет аналогов в России.

«Во время торможения реактор все равно электроэнергию будет вырабатывать. И она уже — избыточная, поэтому ей деваться некуда, ее нужно куда-то гасить, дабы не произошло нехорошей ситуацией. В данном случае и являются наши резисторы большим предохранителем для корабля», — пояснил заместитель генерального директора предприятия Роман Алексеев.

Первая партия резисторов уже испытана. В конце 2017 года она займет свое место на корабле. Семь таких устройств установят в основании ледокола. Качеству каждой детали производители уделяют пристальное внимание, поскольку приборы будут эксплуатировать в жестких арктических условиях.

Работа по созданию тормозных резисторов шла четыре месяца в конструкторском бюро завода. Разработки велись совместно с немецкими партнерами. Большинство комплектующих — импортные, однако в будущем на предприятии планируют перейти на детали отечественного производства.

«Первая поставка уже была, практически все импортное было. Вторую процентов на 30, наверное, заменили. В дальнейшем уже есть наработки, с опытом планируем процентов на 60−70 заменить, импортозамещение сделать», — сказал заместитель главного конструктора «Пензенского завода Телема Гино» Валерий Парфенов.

Резисторы, собранные в Пензе, — с масляным охлаждением. Они поглощают гораздо больше энергии, чем приборы с воздушным охлаждением. К тому же, такие устройства легко выносят короткие и длительные нагрузки.

В ближайшие шесть месяцев на заводе планируют изготовить еще две партии тормозных резисторов для российских ледоколов, сообщает телеканал «Экспресс».