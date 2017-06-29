В Пензе двое заключенных «изнасиловали» и забили до смерти педофила

Двоих заключенных, отбывавших наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Пензенской области, осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершение насильственных действий сексуального характера и причинение средней тяжести вреда здоровью.

Как сообщает пресс-служба Пензенского областного суда, у двоих заключенных вспыхнула ссора с вновь прибывшим мужчиной, осужденным за преступления против половой неприкосновенности в отношении малолетних.

Один из заключенных подошел к лежащему на спине новому сокамернику и несколько раз прыгнул ему на грудь. В это время второй заключенный, вооружившись битой, начал его бить по голове и туловищу.

После этого первый мужчина, используя его беспомощное состояние, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. Спустя непродолжительное время потерпевший скончался.

На судебном заседании один из мужчин полностью признал свою вину, второй — не признал.

Суд признал у подсудимых наличие рецидива.

В результате одного из них приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на один год. Второго мужчину приговорили к двум годам в исправительной колонии строгого режима.

На приговор районного суда прокурор подал апелляционное представление, осужденные — апелляционные жалобы, которые были рассмотрены в Пензенском областном суде и оставлены без изменения, сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Приговор вступил в законную силу 21 июня.