В Пензе двое заключенных «изнасиловали» и забили до смерти педофила

Как сообщает пресс-служба Пензенского областного суда, у двоих заключенных вспыхнула ссора с вновь прибывшим мужчиной, осужденным за преступления против половой неприкосновенности в отношении малолетних.
Один из заключенных подошел к лежащему на спине новому сокамернику и несколько раз прыгнул ему на грудь. В это время второй заключенный, вооружившись битой, начал его бить по голове и туловищу.
После этого первый мужчина, используя его беспомощное состояние, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. Спустя непродолжительное время потерпевший скончался.
На судебном заседании один из мужчин полностью признал свою вину, второй — не признал.
Суд признал у подсудимых наличие рецидива.
В результате одного из них приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на один год. Второго мужчину приговорили к двум годам в исправительной колонии строгого режима.
На приговор районного суда прокурор подал апелляционное представление, осужденные — апелляционные жалобы, которые были рассмотрены в Пензенском областном суде и оставлены без изменения, сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.
Приговор вступил в законную силу 21 июня.