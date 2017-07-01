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Озеро у стадиона «Спартак» зарастает ряской и мусором — горожанин

1 июля в 11:12 314 просмотров
«Спартак», который, по его словам, находится в ужасном состоянии.

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Житель Пензы просит привести в порядок озеро у стадиона «Спартак», который, по его словам, находится в ужасном состоянии.

«Почему никто не следит за чистотой излюбленного места отдыха жителей района Шуист — живописного водоема у стадиона «Спартак»?" - написал горожанин в «Жалобную книгу».

В качестве доказательства он прикрепил к обращению ряд фото, на которых видно, что водоем зарос ряской, на водной глади — ветви и мусор.

Однако можно предположить, что бутылки в воду кидают сами жители и отдыхающие. Тогда, вероятно, все-таки стоит начать с себя, а не кивать на власть, которая должна убирать мусор за неряшливыми горожанами?

Обращение направлено в администрацию Пензы.

Фотография: фото автора жалобы http://penza-press.ru/ask

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