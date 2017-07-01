«Почему никто не следит за чистотой излюбленного места отдыха жителей района Шуист — живописного водоема у стадиона «Спартак»?" - написал горожанин в «Жалобную книгу».
В качестве доказательства он прикрепил к обращению ряд фото, на которых видно, что водоем зарос ряской, на водной глади — ветви и мусор.
Однако можно предположить, что бутылки в воду кидают сами жители и отдыхающие. Тогда, вероятно, все-таки стоит начать с себя, а не кивать на власть, которая должна убирать мусор за неряшливыми горожанами?
Обращение направлено в администрацию Пензы.