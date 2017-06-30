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Соревнования в Городе Спутнике собрали более 800 юных пловцов

30 июня в 15:15 282 просмотра
«Поволжье».

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В Городе Спутнике Пензенской области прошли соревнования под эгидой Детской Лиги плавания «Поволжье».

На этот раз трехдневное первенство было посвящено памяти Героя России Марины Владимировны Плотниковой. Гостями и участниками стали более 800 юных спортсменов из 59 городов 19 регионов.

Впечатления от соревнований и от самого Города Спутника гости описывают как самые положительные.

«Хочется выигрывать в этом городе и в этом бассейне!» — поделился впечатлениями Александр Алехин, тренер команды города Чехов.

«Как в Европе! В Европе я был не раз и могу сказать, что даже уже лучше — все так чисто!» — рассказал Павел Димитриенко, гость из города Воронежа.

По словам Дмитрия Белякова, председателя правления Детской Лиги Плавания «Поволжье», соревнования стали настоящим праздником для детей и взрослых. Его кульминацией стало масштабное мероприятие на Фонтанной площади Спутника.

Ребят угощали мороженым, лимонадом и кашей из полевой кухни, для них прозвучал большой концерт и отгремел грандиозный салют.

Фотография: Скриншот с https://www.youtube.com/watch?v=lchWWAkPDqE

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