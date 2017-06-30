В Пензе состоялся выпуск студентов духовной семинарии (видео)

Выпускной вечер прошел в Пензенской духовной семинарии. Более 20 человек в течение нескольких лет познавали законы и уставы слова Божьего.

Учащимся Пензенской духовной семинарии вручили свидетельства и дипломы. Семинаристы, окончив духовную школу, готовятся расстаться с преподавателями и наставниками и вступить на путь церковного служения. Протоиерей Николай Грошев зачитывает послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Предстоит стать богословами, катехизаторами, применить свои знания и способности для развития христианской благотворительности или молодежной работы, но кем бы премудрый промыслитель мира не судил вам быть, никогда не скорбите, думая, что ваше церковное послушание незначительно», — написано в послании.

В 2017 году впервые в истории Пензенской духовной семинарии выпускают студентов сразу по всем пяти направлениям. Среди выпускников — священнослужители и церковный персонал, руководители хора и церковные певчие, бакалавры направления «Теология». Иконописное отделение на этот раз окончил только один студент.

В 2017-м из стен семинарии впервые выпустили и магистров. По словам митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, среди пяти человек обязательно найдутся его будущие помощники, кому можно будет поручить епархиальные дела.

«Обучались по программе «Православная педагогика». Все те магистерские квалификационные работы, которые они готовили, будут внедрены в церковную жизнь по направлению работ с молодежью, с подростками. И в том числе, конечно, именно на епархиальном уровне», — отметил он.

Диплом о высшем образовании и многотомник истории русской церкви, выпущенный к 850-летию Москвы, вручили и Виталию Соколову. Молодой человек окончил магистратуру на «отлично». Главное, по словам семинариста, было написать выпускную квалификационную работу на высоком уровне.

«Называется «Православная культура в содержании образования современной школы. Теория и практика». Вот мы знаем, что с 2012 года в школах преподают такой предмет. Привлекаются источники по иностранной литературе, объем работы намного больше, включается экспериментальная часть, то есть проводится анкетирование педагогическое», — рассказал Виталий Соколов.

Выпускникам пожелали чистоты веры, быть честными к людям и беспристрастными в проповеди, а главное — с честью нести высокий статус выпускника Пензенской духовной семинарии, сообщает телеканал «Экспресс».