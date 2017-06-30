В Кузнецке построят станции обезжелезивания (видео)

В домах жителей Кузнецка Пензенской области скоро появится чистая вода. Городские системы водоснабжения и водоотведения передают в концессию, которая предполагает строительство двух станций обезжелезивания в срок до 31 сентября 2018 года. Депутаты Собрания представителей Кузнецка одобрили концессионное соглашение.

Депутаты Собрания представителей Кузнецка проголосовали за проект концессионного соглашения. Условия передачи в концессию городских систем водоснабжения и водоотведения разрабатывали два года. Главная цель всего предприятия — обеспечение жителей Кузнецка чистой питьевой водой. Сейчас содержание железа в ней превышает допустимые нормы. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо построить станции обезжелезивания, сообщает телеканал «Экспресс».

«Установлены следующие сроки и объемы вложений. В срок до 31 декабря 2017 года — строительство автоматизированной модульной станции обезжелезивания воды производительностью десять тысяч кубических метров в сутки на водозабор «Южный» в городе Кузнецке. Также до 31 декабря 2017 года — изготовление проектно-сметной документации по строительству модульной станции обезжелезивания воды на водозаборе № 8 города Кузнецка», — сообщил председатель комитета по управлению имуществом администрации г. Кузнецка Павел Садовников.

На водозаборе № 8 работы должны завершиться до 30 сентября 2018 года. Концессионер обязуется вложить в строительство более 150 миллионов рублей. Он предоставил администрации города соответствующие гарантии. Кроме того, у фирмы есть опыт выполнения подобных задач.

«В настоящее время проекты реализуются компанией в Московской и Тамбовской областях. Активы ООО «УСП Компьюлинк» на 1 января 2017 года составляли 7,36 миллиардов рублей», — отметил Павел Садовников.

Системы водоснабжения и водоотведения Кузнецка передаются в концессию на 23 года. При этом право собственности на имущество, передаваемое концессионеру, а также на созданное им за счет инвестиций остается за муниципалитетом.