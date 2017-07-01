В Пензе облагородят правый берег пруда в Арбекове

1 июля мэр Пензы Виктор Кувайцев осмотрел территорию пруда возле городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Г. А. Захарьина . По его словам, если левый берег водоем содержится в порядке, то по правому есть ряд замечаний.

В частности, Виктор Кувайцев обратил внимание, что на установленном стенде размещена не вся нужная информация, например, нет телефонов экстренных служб. Также он поручил обеспечить освещение пруда, завезти новый песок и привести в порядок общественный туалет.

«В период активного посещения населением зон отдыха на каждом объекте постоянно должен находиться человек для контроля за санитарным состоянием этих мест и соблюдением правил безопасности нахождения на водных объектах», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Рейды по водоемам города проходят регулярно, добавили в пресс-службе.