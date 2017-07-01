У библиотеки Лермонтова обустроят парковку

Во время выездного совещания мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил обустроить парковочное пространство недалеко от библиотеки имени Лермонтова.

Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, территория возле дома № 164 по проспекту Строителей фактически используется жителями домов и посетителями библиотеки в качестве стоянки для машин. При этом автовладельцы захватывают с каждым разом все больший участок зеленой зоны, уничтожают газон и вывозят грязь на колесах на проезжую часть.

«Учитывая недостаточное количество мест для размещения автомобилей во дворе многоквартирного дома, а также около библиотеки, особенно во время проведения массовых мероприятий, нужно найти механизм, который позволит грамотно обустроить данное парковочное пространство с покрытием, позволяющим эксплуатировать стоянку без нарушения благоустройства», — сказал Виктор Кувайцев.

В связи с этим принято решение разграничить часть придорожной зоны и отсыпать ее асфальтобетонным гранулятом.