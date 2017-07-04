В Пензенской области составят пятилетнюю программу благоустройства

В рамках проекта «Комфортная городская среда» в Пензенской области составят пятилетнюю программу действий.

Основные вопросы реализации проекта обсудили на всероссийском совещании в режиме видеоконференцсвязи.

В мероприятии под председательством заместителя министра строительства ЖКХ РФ Андрея Чибиса приняли участие первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев и заместитель председателя облправительства Дмитрий Семенов.

Проект реализуется в 11 муниципальных образованиях, в том числе — в Пензе и Заречном.

«На видеоконференции в центре внимания были проблемы, возникающие в районах в ходе осуществления проекта. Так, участники встречи обсудили вопросы, связанные с методологией проведения инвентаризации дворовых территорий. Это необходимо для определения масштаба задач и формирования пятилетней программы для конкретных населенных пунктов с учетом необходимого финансирования», — сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Андрей Кулинцев подчеркнул, что в центре городов особое внимание требуется уделять решению проблемы «визуального мусора», благоустройству зон отдыха.

Он подчеркнул, что в реновационных работах необходимо применять новые технологии и материалы, чтобы после завершения объекты имели современный вид и уровень комфортности.

К концу года в Пензенской области должен быть сформирован перечень качественных проектов по изменению городской среды.