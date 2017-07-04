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Пензенцев пригласили на форум по хлебопечению

4 июля в 12:53 350 просмотров
, который пройдет в Саратове 20 июля.

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Предприятия Пензенской области приглашают к участию во II Приволжском форуме по хлебопечению, который пройдет в Саратове 20 июля.

На форуме соберутся представители профильных региональных структур, члены отраслевых ассоциаций и союзов, аграрные эксперты, специалисты в хлебопечении и смежных производствах, а также владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств и производители хлебобулочной и кондитерской продукции, сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

В программе форума запланированы круглый стол, пленарное заседание, бизнес-встречи, выставка с экспозициями поставщиков хлебобулочных изделий и технологического оборудования.


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