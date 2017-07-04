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Кувайцев поручил обеспечить безопасность людей на водоемах

4 июля в 14:37 244 просмотра
, в котором приняли участие его заместители, руководители структурных подразделений мэрии и другие ответственные лица.

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4 июля в администрации Пензы Виктор Кувайцев провел аппаратное совещание, в котором приняли участие его заместители, руководители структурных подразделений мэрии и другие ответственные лица.

В ходе обсуждения проблем, связанных с содержанием городских зон отдыха на воде и гибелью людей на водоемах, глава администрации обратил особое внимание на обеспечение мер безопасности отдыхающих на пляжах.

«Своевременно принять меры и обеспечить безопасность людей во время отдыха — вот наша главная задача», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

В связи с этим он поручил и. о. начальника управления ГОЧС Александру Дерябину и начальнику УЖКХ города Пензы Андрею Гришину предупредить арендаторов зон отдыха об ответственности за поддержание порядка и обеспечение комфортного отдыха горожан, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_obespechit_bezopasnost_lyudey_vot_nasha_glavnaya_zadacha/

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