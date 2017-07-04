Пензенская область примет участие во Всероссийском субботнике

Акция ежегодно проходит в нашей стране и призвана улучшить экологическую обстановку и повысить уровень экологической культуры населения.
«К участию приглашаются организации, учреждения, предприятия и жителей области поддержать экологическую инициативу», — сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
В рамках субботника пройдет несколько конкурсов: конкурс на самое массовое участие, на лучший экорепортаж, лучшую пресс-службу и на лучший сценарий проведения акции.
В конкурсах могут участвовать граждане, коллективы и организации, общественные объединения, предприятия, отдельные города и населенные пункты, а также регионы. Победители получат призы и подарки.