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Пензенская область примет участие во Всероссийском субботнике

4 июля в 14:55 248 просмотров
«Зеленая Россия», который пройдет со 2 по 30 сентября (0+).

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Пензенская область примет участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия», который пройдет со 2 по 30 сентября (0+).

Акция ежегодно проходит в нашей стране и призвана улучшить экологическую обстановку и повысить уровень экологической культуры населения.

«К участию приглашаются организации, учреждения, предприятия и жителей области поддержать экологическую инициативу», — сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В рамках субботника пройдет несколько конкурсов: конкурс на самое массовое участие, на лучший экорепортаж, лучшую пресс-службу и на лучший сценарий проведения акции.

В конкурсах могут участвовать граждане, коллективы и организации, общественные объединения, предприятия, отдельные города и населенные пункты, а также регионы. Победители получат призы и подарки.

Фотография: http://uprles.pnzreg.ru/news/2017/07/4/14082380

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