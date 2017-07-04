В Пензе организации выставили счет в 3 млн за землю под аттракционами

В Пензе организация оказалась должна несколько миллионов за аренду земли, стоимость которой подняли в 23 раза. Дело рассматривалось в суде.

Согласно материалам дела, 10 декабря 2007 между управлением муниципального имущества администрации города Пензы [на момент заключения договора — комитетом по управлению муниципальным имуществом г. Пензы] и организацией был заключен договор аренды ряда земельных участков под размещение площадок для аттракционов в парке Ульяновых. Арендная плата составляла в общей сложности 105 531,97 руб. в год, 8 794,33 руб. — в месяц.

Однако с 10 декабря 2014 года плату повысили до 2 251 180,40 руб. в год, 187 598,36 руб. — в месяц. По данным управления, организация задолжала плату с января 2014 года по апрель 2015 года и должна была заплатить 3 203 040,06 рулей.

Арбитражный суд счел претензии управления обоснованными, однако отметил, что коэффициент дифференциации вида деятельности арендатора «2» [земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе — индивидуальной жилой застройки] при взимании платы устанавливать было неправомерно. Поэтому организация должна заплатить не 3,2 млн рублей, а 1 206 284,43 руб, а также неустойку в 35 777,19 руб.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность этого решения. Однако управление не согласилось с доводами суда и подало кассационную жалобу.

«В кассационной жалобе, поданной в Арбитражный суд Поволжского округа, ответчик просит состоявшиеся судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального и процессуального права. Заявитель кассационной жалобы указал, что при удовлетворении требований истца за период март-апрель 2015 года судами был применен расчет арендной платы, основанный на недействующем нормативном правовом акте», — поясняется в материалах дела.

Арбитражный суд Поволжского округа жалобу не удовлетворил и оставил решение без изменения.