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В регионах не хватает гостиниц для болельщиков ЧМ-2018 — Ростуризм

5 июля в 08:23 206 просмотров
, принимающих болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года.

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Ростуризм сообщает о нехватке гостиниц, принимающих болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщают «Известия», шесть из 11 регионов пока не готовы к приему болельщиков ЧМ-2018. Однако в субъектах заявляют об активном строительстве мест, где разместят болельщиков.

В пресс-службе правительства Калининградской области сообщили, что в городе действует около 200 коллективных средств размещения.

В комитете по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018 Волгоградской области отметили, что в регионе квалифицировано 190 гостиниц.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов заявил, что не считает дефицит гостиниц проблемой. По его мнению, часть гостей ЧМ-2018 могут жить в хостелах и частных съемных квартирах и комнатах.


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