Ростуризм сообщает о нехватке гостиниц, принимающих болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщают «Известия», шесть из 11 регионов пока не готовы к приему болельщиков ЧМ-2018. Однако в субъектах заявляют об активном строительстве мест, где разместят болельщиков.

В пресс-службе правительства Калининградской области сообщили, что в городе действует около 200 коллективных средств размещения.

В комитете по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018 Волгоградской области отметили, что в регионе квалифицировано 190 гостиниц.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов заявил, что не считает дефицит гостиниц проблемой. По его мнению, часть гостей ЧМ-2018 могут жить в хостелах и частных съемных квартирах и комнатах.