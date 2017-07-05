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Ростуризм опроверг информацию о нехватке гостиниц для болельщиков FIFA 2018

5 июля в 14:40 80 просмотров

Руководитель федерального агентства по туризму Олег Сафонов прокомментировал информацию о строительстве гостиниц для размещения болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

«Строящиеся гостиницы полностью обеспечат потребность в местах для проживания болельщиков и будут введены в эксплуатацию своевременно. Работа по строительству коллективных средств размещения в городах-организаторах ЧМ-2018 ведется в плановом порядке под постоянным контролем Ростуризма.

Заявления о нехватке гостиниц в ряде российских регионов, а также в Республике Мордовия со ссылкой на итоговый доклад о результатах деятельности Ростуризма в этом направлении являются следствием неправильной трактовки информации.

Дефицит номерного фонда отметили еще на этапе планирования подготовительных мероприятий к ЧМ-2018. Это и стало основанием для строительства новых гостиниц в рамках программы подготовки к проведению в 2018 году в РФ Чемпионата мира по футболу FIFA 2018», — сообщил Олег Сафонов.

Также он призвал не допускать искажения объективной картины подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 и не распространять неактуальную информацию с неправильными трактовками.

Напомним, ранее «Известия» сообщили, что в России не хватает гостиниц к чемпионату мира по футболу.


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