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В Пензе начали восстанавливать дорогу на ул. Карла Маркса (видео)

5 июля в 20:11 262 просмотра

Ремонт пензенских улиц проходит даже в дождь. В Пензе начали восстановление дороги на улице Карла Маркса.

«В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» планируем также сделать ремонт тротуаров с двух сторон от парка Белинского до улицы Советской. Поменяем бордюры, чтобы машины не парковались на зеленых зонах. Мы хотим, чтобы не было такого», — сказал инженер отдела дорожно-мостового хозяйства и контроля за благоустройством департамента ЖКХ г. Пензы Евгений Колеганов.

Дорожникам предстоит отремонтировать пять с половиной тысяч квадратных метров дороги. Стоимость объекта — 6 миллионов 200 тысяч рублей.

Если погода не будет подводить рабочих, то закончить ремонт они планируют уже в 20 числах июля. По контракту, участок должны сдать до 1 августа, сообщает телеканал «Экспресс».


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