«Проект «Литературный привал» работает на открытых площадках города уже третий год, он получил заслуженное признание жителей и гостей областного центра. Он уже был отмечен серебряной медалью фестиваля «Лиффт» и дипломом конкурса «Город, в котором хочется жить», — рассказала начальник управления культуры города Пензы Вера Фейгина.
Еще одной наградой может стать победа во всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Чтобы отдать свой голос, пензенцам предлагают зайти на сайт bookind.ru и найти там раздел «Ревизор-2017». Затем нужно выбрать номинацию «Муниципальные библиотеки», в которой и представлен пензенский проект. Голосовать можно раз в день.
Победителей определят 14 августа, сообщает телеканал «Экспресс».
Познакомиться с проектом «Литературный привал» пензенцы могут и вживую. Он работает еженедельно по воскресеньям с 11.00 до 17.00 в сквере имени Дениса Давыдова.