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Пензенский проект «Литературный привал» — в полуфинале «Ревизор-2017» (видео)

5 июля в 19:51 2 просмотра
«Литературный привал» (0+), или читальный зал под открытым небом, вышел в полуфинал всероссийского конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2017». Пока регион — в лидерах, однако конкуренция высокая, и пензенцев просят принять участие в голосовании, чтобы поддержать проект.

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Уникальный пензенский проект «Литературный привал» (0+), или читальный зал под открытым небом, вышел в полуфинал всероссийского конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2017». Пока регион — в лидерах, однако конкуренция высокая, и пензенцев просят принять участие в голосовании, чтобы поддержать проект.

«Проект «Литературный привал» работает на открытых площадках города уже третий год, он получил заслуженное признание жителей и гостей областного центра. Он уже был отмечен серебряной медалью фестиваля «Лиффт» и дипломом конкурса «Город, в котором хочется жить», — рассказала начальник управления культуры города Пензы Вера Фейгина.

Еще одной наградой может стать победа во всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Чтобы отдать свой голос, пензенцам предлагают зайти на сайт bookind.ru и найти там раздел «Ревизор-2017». Затем нужно выбрать номинацию «Муниципальные библиотеки», в которой и представлен пензенский проект. Голосовать можно раз в день.

Победителей определят 14 августа, сообщает телеканал «Экспресс».

Познакомиться с проектом «Литературный привал» пензенцы могут и вживую. Он работает еженедельно по воскресеньям с 11.00 до 17.00 в сквере имени Дениса Давыдова.


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