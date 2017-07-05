У жителей Ухтинки по-прежнему течет из крана вода с тухлым запахом (видео)

Несколько недель назад телеканал «Экспресс» рассказывал о том, какие неудобства приходится терпеть жителям села Ухтинка Бессоновского района Пензенской области. В некоторые многоквартирные дома и частный сектор там поступает ржавая вода, в которой нельзя помыться и которой не утолить жажду. Сельчане уверены, что местные чиновники закрыли на их проблему глаза.

У жителей дома 4а по улице Строительной в селе Ухтинка все так же регулярно льется из крана мутная вода с тухлым запахом. Деятельность сотрудников муниципального предприятия Бессоновского сельсовета «Исток» у Александра Махова вызывает сомнения: делают ли они хоть что-то, чтобы решить проблему.

«Могут быть старые трубы, ржавые, дом старый, сети негодные», — предположил директор МУП Бессоновского сельсовета «Исток» Дмитрий Калашников.

Всего в Бессоновском районе — 28 скважин, четыре сильно износились. Одна из них обслуживает около 200 домов, и пробурили ее всего два года назад, тогда-то и начались проблемы с водой.

Когда съемочная группа телеканала «Экспресс» две недели назад приезжала в Ухтинку, жители нескольких домов жаловались, что жидкость, которая течет из крана, нельзя не то что пить, а даже использовать в быту.

Жители обращались в областное управление Роспотребнадзора. После проведения административного расследования специалисты пришли к выводу, что вода непригодна для питья. Однако, по документам, которые показал директор обслуживающей организации Дмитрий Калашников, теперь пить воду стало безопасно. Есть даже протокол последних лабораторных исследований.

«Химический состав немножко завышен по некоторым показателям, а опасных бактерий в воде нет. Пить такую воду можно.

В данный момент подрядная организация разрабатывает план мероприятий для улучшения показателей качества питьевой воды, как только они будут приведены в действие, должно все исправиться», — заявил Дмитрий Калашников.

О том, что качество воды в скором времени должно улучшиться, говорит и глава Бессоновсокго сельсовета. На этот год запланировано немало работ.

«По программе «Чистая вода» прокладывается 2,2 километра новых сетей, устанавливаются три новые башни по 50 кубов, в том числе в Ухтинке установят на Строительной и Рябиновой. Все мероприятия мы проводим, может быть, не на все хватает средств, но стараемся», — рассказал глава администрации Бессоновского сельсовета Алексей Иванкин.

В любом случае, жителям с улицы Строительной еще придется запасаться бутылями с чистой водой. Необходимые меры по устранению неудобств будут приняты только после того, как специалисты определятся с точной причиной загрязнения, а для этого им еще предстоит взять ни одну пробу воды.

В свою очередь, телеканал «Экспресс» будет следить за развитием событий.