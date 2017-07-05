Вам будет интересно
Наши новости
Зареченка ударила сожителя ножом в грудь
В Пензенской области директор МУПа отправится в тюрьму за растрату
Для пензячки романтическое свидание закончилось криминалом
Житель Пензенской области из ревности зарезал гражданскую жену
Зареченцу грозит до трех лет тюрьмы за сбыт наркотиков
В Пензе двое заключенных «изнасиловали» и забили до смерти педофила
Жителя Пензенской области задержали почти с килограммом наркотиков
В Пензе у уроженцев Брянской области нашли 2,5 кг наркотиков
В Пензе мужчина представился директором и «снял кассу»
В Пензе для поисков угнанной машины был объявлен план-перехват

Пензенец понесет наказание за сбор наркотиков из тайников (видео)

5 июля в 20:05 230 просмотров
, что молодой человек знал о местах закладок наркотиков, но вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, забирал из тайников запрещенные вещества для личного пользования.

" data-title="Пензенец понесет наказание за сбор наркотиков из тайников — Пенза-пресс, рунет за день">

Прокуратура Ленинского района города Пензы вынесла обвинительный приговор в отношении 21-летнего местного жителя. Установлено, что молодой человек знал о местах закладок наркотиков, но вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, забирал из тайников запрещенные вещества для личного пользования.

«Следствием установлено, что в октябре 2016 года мужчина, зная о местах расположения наркотических средств в различных точках Пензы, собрал пакеты со свертками общим весом семь грамм, то есть особо крупный размер, и присвоил их, тем самым, совершил уголовно наказуемое деяние», — сообщила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Ольга Бойко.

Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался, на учете у нарколога и психиатра не состоял.

В отношении задержанного суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics