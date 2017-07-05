Пензенец понесет наказание за сбор наркотиков из тайников (видео)

«Следствием установлено, что в октябре 2016 года мужчина, зная о местах расположения наркотических средств в различных точках Пензы, собрал пакеты со свертками общим весом семь грамм, то есть особо крупный размер, и присвоил их, тем самым, совершил уголовно наказуемое деяние», — сообщила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Ольга Бойко.
Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался, на учете у нарколога и психиатра не состоял.
В отношении задержанного суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно, сообщает телеканал «Экспресс».