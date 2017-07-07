На выборах в пензенский ЗакСобр внедрят технологию QR-кода

Пензенская область вошла в число 20 регионов, где на выборах 2017 года будет апробирована новая технология. О подробностях ИА «Пенза-Пресс» рассказал председатель региональной избирательной комиссии Александр Синюков.

По словам главы избиркома, если раньше члены участковых избирательных комиссий заполняли протоколы вручную, то теперь они будут вводить данные в специальный электронный шаблон, причем вся полученная информация автоматически преобразуется в QR-код. И чтобы получить доступ к данным, достаточно будет лишь отсканировать его.

«Приложение для считывания QR-кода можно скачать на любой гаджет, оно будет также размещено на сайтах ЦИК и избирательной комиссии Пензенской области. Эта технология позволит ускорить ввод данных в систему ГАС «Выборы», — пояснил Александр Синюков.

То есть теперь в территориальных избирательных комиссиях не надо будет вбивать информацию вручную, достаточно будет отсканировать QR-код, сверить информацию и передать дальше.

В центре обучения избирательным технологиям при ЦИКе провели эксперимент и выяснили, что время передачи данных сократится в 10 раз, к тому же новая технология не пропустит протоколы с ошибками.

«В Пензенской области эта технология будет применяться впервые. Наш регион вошел в 20 пилотных субъектов, где выборы губернаторов и депутатов Законодательного Собрания будут проводиться с использованием протоколов с QR-кодом. Остальные 65 субъектов приступят к этой работе на выборах президента», — уточнил собеседник агентства.