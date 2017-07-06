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В Пензе мужчине за дачные кражи грозит 5 лет тюрьмы (видео)

6 июля в 19:51 116 просмотров
, когда она была на даче. Оставив аппарат в незакрытом домике, она отправилась собирать ягоды. Вернувшись, пенсионерка обнаружила, что телефон пропал.

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В Пензе пенсионерка лишилась iPhone 6. Смартфон у женщины украли, когда она была на даче. Оставив аппарат в незакрытом домике, она отправилась собирать ягоды. Вернувшись, пенсионерка обнаружила, что телефон пропал.

«Смотрю, возле соседской дачи лежит мой пакет, из него все вытащено, и в косметичке телефона не оказалось», — рассказала потерпевшая.

«За совершение данного преступления был задержан уроженец города Пензы 1982 года рождения, который неоднократно судим за аналогичные преступления. Когда он проходил мимо дач, то увидел открытый домик и решил в него проникнуть. Увидел сотовый телефон, похитил его для того, чтобы впоследствии продать и на вырученные деньги приобрести себе спиртное», — сообщила следователь отдела № 3 следственного управления УМВД России по городу Пензе Екатерина Чернова.

В ходе осмотра места происшествия телефон нашли, злоумышленник просто его выбросил.

Полицейским также удалось установить, что молодой человек совершил еще одну кражу в садоводческом товариществе. Он похитил кошелек, в котором находилось полторы тысячи рублей.

По факту краж возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».


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