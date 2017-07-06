Кувайцев: Для нас очень важно, чтобы завод «ППО ЭВТ» динамично развивался

Виктор Кувайцев осмотрел территорию завода, посетил участки, где размещено производство вычислительной техники, а также цеха, где производится широкий спектр бытовой техники.

«В прошлом завод ВЭМ, а сейчас ОАО «ППО ЭВТ» является одним из старейших и уважаемых в городе предприятий. Он имеет славную историю и богатые традиции. Для нас очень важно, чтобы завод динамично развивался, появлялись рабочие места, пополнялся городской бюджет», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Генеральный директор ОАО «ППО ЭВТ» Алексей Слугин рассказал, что за последние два года численность работающих выросла, и сейчас на производстве трудится более двух тысяч человек, которые стабильно получают достойную зарплату.

При этом он также отметил, что, хотя на заводе заняты опытные специалисты, ощущается нехватка молодых высококвалифицированных кадров. Поэтому на самом предприятии постоянно готовят специалистов.

«Кроме того, участники встречи обсудили ряд проблем социально-экономического плана», — сообщает пресс-служба городской администрации.