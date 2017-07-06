СУ СКР отклонило ходатайство адвоката Пашкова о прекращении дела

Как сообщает РБК со ссылкой на постановление следователя СУ СК РФ по Пензенской области Алексея Абанина, в ответе адвокату Вячеславу Феоктистову отмечается, что следователи настаивают на вине фигурантов дела.

Напомним, экс-мэра Пензы Александра Пашкова и президента ООО «ЦСК «Сигма» обвиняли в подстрекательстве к присвоению чужого имущества, мошенничестве при строительстве перинатального центра в Пензе. Прокурор Пензенской области в ноябре 2016 года возвратил дело для производства дополнительного расследования из-за неполноты проведенного следствия.