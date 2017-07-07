Продюсер из США помогла безногому сироте из Нижнего Ломова

Историю о сироте из Пензенской области своим читателям поведал Forbes. Журналисты познакомились с Натальей Шагинян-Нидэм на благотворительном концерте в Театре наций. О подопечных фонда рассказывали известные артисты — Евгений Миронов, Юлия Пересильд, Ирина Пегова, Анатолий Белый и Леонид Ярмольник. Сами дети, родившиеся без рук или ног, танцевали и пели наравне с обычными сверстниками.

Собранные на концерте полмиллиона рублей направили на поддержку программы «Хочу ходить», помогающей детям получить необходимое лечение, протезы, образование, профессиональные навыки, психологическую помощь.

Как отмечает Forbes, история этой программы началась со знакомства Натальи Шагинян-Нидэм с воспитанником детского дома в Нижнем Ломове Пензенской области. Сейчас мальчик изучает политологию в Бостонском Университете и покорил высочайшую гору Африки.

Начиная с 90-х годов, женщина помогла многим детям получить медпомощь в США. Врач-психиатр по образованию, она специализировалась на проблемах детей с задержками развития и часто посещала детдома.

«Как-то, оформляя визу в американском посольстве, я увидела сразу несколько семей с приемными детьми из российских детдомов. Кто-то попросил о консультации, я поехала в детский дом — и потом уже не смогла оттуда уехать просто так, берешь же на себя какую-то ответственность», — призналась она.

В 1993 году Наталья Шагинян-Нидэм сняла первый документальный фильм о детях из первой волны международного усыновления и во время съемок встретилась с будущим мужем, гражданином США. Она решила рассказать о том, как живут в США дети, усыновленные в течение последних нескольких лет, — и сделала фильм «Дети на другом берегу». Затем, переехав к мужу в Америку, создала первый благотворительный фонд Happy Families для помощи детям с тяжелой медицинской патологией в американских больницах.

15-летнего мальчика из Нижнего Ломова женщина встретила в 2006 году. У него от рождения не было ног и нескольких пальцев на руках. Мать отказалась от сына в роддоме по совету врачей, и так его домом стал Нижнеломовский интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Женщину поразила история парня, который писал стихи и играл в футбол, стремительно передвигаясь на доске с колесами. Она вернулась в Нижний Ломов, чтобы помочь ему встать на ноги. Удалось собрать средства на операцию по протезированию в Texas Scottish Rite Hospital for Children. Позже Наталья сняла фильм о мальчике «На своих двоих».

«Мы не стали его опекунами юридически, но, безусловно, он стал членом нашей семьи, нашим крестником. До сих пор моя дочка, она младше, относится к нему как к брату, а он так же гоняет ее, как в детстве, и помогает выбрать правильный университет», — рассказала она.

Мальчик остался в Техасе, его усыновила американская пара. За два года он выучил английский и французский языки, окончил факультет политологии в Университете Техаса, год преподавал русский язык в частной школе, а теперь учится на юридическом факультете в Бостонском университете.

«Личная жизнь у него тоже устроена — девушка есть», — добавила продюсер.

Также парень из Нижнего Ломова стал одним из первых участников ежегодного восхождения на Килиманджаро, которое организует фонд «Жизнь в движении».

«Казалось бы, самая высокая точка Африки, но мы знали, что люди с ограниченными возможностями туда поднимались, и решили тоже попробовать. Мы шли по обычному маршруту, по которому ходят все, — в гипоксии, в отсутствие кислорода, нам было так тяжело, и мы ныли. А они шли и пели. И когда кто-то позволял говорить себе: «Ой, у меня устали ноги», они кричали: «Радуйтесь, что они у вас есть!» У этих мальчиков, слава богу, хорошо с чувством юмора», — вспоминает женщина.

Также подопечные фонда поднимались на Эверест.