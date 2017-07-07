Хоккеиста «Дизеля» вызвали в юниорскую сборную России

Нападающего пензенского «Дизеля» Глеба Муртазина вызвали на расширенный учебно-тренировочный сбор юниоров сборной России по хоккею до 18 лет.

Сбор стартовал 2 июля, 5 числа команда разместилась Москве в гостиничном комплексе «Орехово», тренировки проходят в ледовом дворце «Арктика» в подмосковном Видном, сообщает пресс-служба «Дизеля».

Всего тренерский штаб во главе с Александром Зыбиным вызвал на сборы 40 хоккеистов — 5 вратарей, 13 защитников и 22 нападающих.

Сборы продлятся до 23 июля, а 24-го команда в составе 28 человек отправится в Новогорск, где приступит к подготовке к стартовому турниру сезона — Мемориалу Ивана Глинки.

Завершающий этап подготовки будет проходить с 31 июля по 5 августа в Австрии, где команда сыграет два товарищеских матча.