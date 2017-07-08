В Пензенской области выросло производство молока и мяса

В Пензенской области произведено 121,2 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

По данным ведомства и официальной статистики, в июне произведено 19,1 тыс. тонн мяса. По сравнению с январем-июнем 2016 года, на 1,7 тыс. тонн увеличилось производство птицы на убой в живом весе, составив 108,7 тыс. тонн.

В сельхозпредприятиях Пензенской области за шесть месяцев текущего года валовой надой молока составил 79,4 тыс. тонн, показатель превышает данные аналогичного периода на 2,9 тыс. тонн.

За июнь 2017 года в товарном секторе регионе валовой надой молока составил 14,7 тыс. тонн, что на 5,1% больше.