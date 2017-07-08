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В Пензенской области выросло производство молока и мяса

8 июля в 17:59 86 просмотров
, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

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В Пензенской области произведено 121,2 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

По данным ведомства и официальной статистики, в июне произведено 19,1 тыс. тонн мяса. По сравнению с январем-июнем 2016 года, на 1,7 тыс. тонн увеличилось производство птицы на убой в живом весе, составив 108,7 тыс. тонн.

В сельхозпредприятиях Пензенской области за шесть месяцев текущего года валовой надой молока составил 79,4 тыс. тонн, показатель превышает данные аналогичного периода на 2,9 тыс. тонн.

За июнь 2017 года в товарном секторе регионе валовой надой молока составил 14,7 тыс. тонн, что на 5,1% больше.


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