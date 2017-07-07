Два пензенских медработника стали призерами всероссийского конкурса (видео)

Сотни рецептов различных лекарственных средств фармацевт аптеки областного центра специализированных видов медицинской помощи Ольга Златогорская знает назубок. Например, как изготовить салициловую мазь своими руками за пять минут. С утра до вечера в ее руках — ступки, колбочки, стеклянные цилиндры. Приготовление лечебных растворов и мазей — ее основная обязанность.
В этой профессии Ольга Златогорская — уже более 20 лет. Она уверена, что опыт и любовь к своему делу — то, благодаря чему удалось получить звание лучшего фармацевта России. Женщина заняла второе место в одной из номинаций всероссийского конкурса профмастерства среди специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Говорит, что победой обязана родной бабушке.
«У меня бабушка была заведующей аптекой, все свое детство я провела у нее на работе, где она месила порошки, мази. Я была маленькая, и мне все интересно было. Она все месит, и вдруг из ничего получается какой-то продукт, лекарство. Глядя на нее, я решила стать фармацевтом», — рассказала фармацевт аптеки Пензенского областного центра специализированных видов медицинской помощи Ольга Златогорская.
Сутками на ногах ради пациентов и подчиненных — это про Ирину Дергунову. Старшая медсестра отделения анестезиологии-реанимации областной клинической больницы имени Бурденко — еще одна победительница конкурса. В номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» она заняла второе место.
«Мне с детства нравится помогать людям. Это, как говорят, Божья профессия. Мы должны совершенствоваться и помогать ближним», — отметила она.
Сейчас под ее присмотром находятся более десяти тяжелобольных пациентов и 40 медицинских работников. Для своих подчиненных старшая медицинская сестра стала по-настоящему родным человеком.
«К ней можно подойти с любой проблемой. Она стала как родная, то есть к ней приходишь с любыми вопросами, проблемами, она всегда готова прийти на помощь в любой ситуации, я бы даже сказала в любое время дня и ночи», — сказала медицинская сестра отделения анестезиологии-реанимации № 2 Пензенской областной клинической больницы им.
Пензенские специалисты попали в 20-ку лучших медицинских работников страны. Всего на конкурсе заявились 357 участников из 65 регионов России. Церемония награждения должна состояться осенью в Москве. Однако эти победители не ждут подарков. Самой главной наградой, как признаются, будет здоровье пациентов, сообщает телеканал «Экспресс».