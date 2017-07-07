В Пензе раскрыли громкое преступление 14-летней давности (видео)

В Пензе раскрыто преступление, совершенное 14 лет назад. В 2002-ом в Октябрьском районе областного центра был найден труп 22-летней девушки, которую злоумышленник изнасиловал, а затем лишил жизни. Тогда на месте трагедии были взяты образцы генетического материала преступника, которые сыграли решающую роль в раскрытии уголовного дела.

Преступление произошло рядом с пересечением улиц Шмидта и Фрунзе. Даже спустя 14 лет становится не по себе, когда проходишь мимо места трагедии. Тело убитой и изуродованной девушки было найдено в полуразрушенном гараже, где местные жители устроили свалку, сообщает телеканал «Экспресс».

«Это было в воскресенье, такой серый промозглый день. Мы ехали с улицы Аустрина. По рации услышали, что найдена женщина в районе гаражей пересечения Шмидта и Фрунзе. Мы заехали. Там стояли участковый и местный житель. Потом, я помню, к нам вышел один оперативник, лицо его было бледное. Он сказал, что он повидал много, но такого изуверства не выдел», — рассказал продюсер информационной службы новостей ТРК «Экспресс» Евгений Иналдиев.

Евгений Иналдиев, работавший в 2002 году журналистом, говорит, что тот материал, который он готовил для новостной службы, буквально врезался в память. Особая трагичность произошедшего — в том, что преступление могло и не произойти, если бы не стечение определенных обстоятельств. Девушка должна была встретиться со своим женихом и друзьями в центре города, но в тот вечер плохо ходил общественный транспорт, и она решила вернуться домой. По дороге она встретила знакомого, молодой мужчина с необычной фамилией Кестер не внушал ей опасения.

«Она работала вожатой в пионерских лагерях в течение нескольких сезонов на реке Вядь. В один из сезонов Кестер также устроился в один из лагерей, и когда дети купались, он видел потерпевшую там. Она произвела на него приятное впечатление. И вот, 19 октября вечером он случайно встретил ее на улице», — сообщила начальник отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области Наталья Правосудова.

То, что случилось дальше, не поддается описанию. Результаты проведенной экспертизы показали, что перед убийством произошли действия сексуального характера и изнасилование. Город долго обсуждал трагедию и ждал, когда будет пойман преступник. Однако фигурант этого страшного дела был найден лишь спустя много лет ни где-нибудь, а в колонии строго режима. Он уже отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней в Воронеже в 2014 году. То, что это именно тот мужчина, который так долго искали в Пензе, указали результаты генетической экспертизы.

«В самом первом допросе в качестве подозреваемого он признал свою виновность, рассказал все подробности этого страшного преступления. А затем занял совершенно другую позицию — непризнания вины, объяснения происходящего чудовищными, нелепыми фразами о том, что все, что произошло между ним и потерпевшей, было на добровольной основе, чуть ли ни инициатором она была этого», — добавила Наталья Правосудова.

Приговор был вынесен строгий. При назначении наказания суд учел то, что подсудимый уже отбывает срок за преступление против половой неприкосновенности.

«В результате суд назначил наказание подсудимому в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. После понесения им основного наказания ему будет применено дополнительное в виде одного года ограничения свободы», — сказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Но если бы преступления, совершенные в Пензе, были раскрыты по горячим следам, то Кестер бы получил намного больше. Все дело в том, что преступления против половой неприкосновенности имеют определенный срок давности. По истечении десяти лет лицо, его совершившее, не несет уголовной ответственности.