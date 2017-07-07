Десятки пензенцев решили пожениться в красивую дату (видео)

07.07.2017. На пятницу выпала красивая дата с тремя семерками. Сколько пар захотели приурочить к этому дню церемонию бракосочетания, и случился ли в Пензе свадебный бум?

Взаимное согласие, обмен обручальными кольцами, подписи в акте о заключении брака — свадебная церемония богата традициями и символами. 7 июля 2017-го — особенно! Молодожены уверены: три семерки семейную жизнь сделают долгой и счастливой.

«Семь лет мы вместе, магия чисел. Решили создать семью, на прекрасной, любимой девушке женюсь. Как говорится, скидывай серебро, чтоб получить золото. Это осуществилось, я получил золото», — поделился Николай Авдонин.

Красивое сочетание цифр для важного события в жизни выбрали и Тихоновы. Ведь познакомились новоиспеченные муж и жена семь лет назад.

Такого наплыва молодых, решивших идти дальше рука об руку, в пензенских ЗАГСах ожидали заранее. В разы увеличилось количество желающих сочетаться браком не только 7-го, но и удачным в любви 8 июля. Считается, что молодые семьи будут оберегать святые Петр и Февронья, покровители супружеской жизни.

«Если в прошлом году 8 июля у нас сочеталось браком только 29 пар, то сегодня и завтра у нас — 84 пары. Мы считаем, что эти люди в душе — большие романтики», — сказала начальник территориального отдела ЗАГС города Пензы Октябрьского района Эльвира Шаныгина.

Пары, которые выбирают дату бракосочетания с особым трепетом, чтобы не упустить счастливый шанс, заявление заранее отправляют через портал Госуслуг, а уже после приходят в ЗАГС, чтобы подтвердить намерение. Сотрудники ЗАГСа Отябрьского района говорят, что никому из молодых не отказали. Браки здесь заключали с 10.00 до 16.30, сообщает телеканал «Экспресс».