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В Пензе при ремонте дорог обустраивают ливневки

8 июля в 15:17 406 просмотров
«Безопасные и качественные дороги».

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев 8 июля проверил ход ремонта улицы Пушкина. Реконструкция проходит в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Бригады осуществляют укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части, — сообщил директор Департамента ЖКХ Пензы Андрей Скрипкин. — Монтаж бортовых камней выполнен на 98%. На трех остановках общественного транспорта обустроены заездные карманы.

Мэр отметил, что работы должны выполняться качественно.

«Цикл работ по ремонту дорог должен быть завершенным. А это значит, что, кроме основных мероприятий по восстановлению проезжей части, нужно обеспечить отвод воды, нормативное освещение и знаковое хозяйство», — отметил Виктор Кувайцев.

Глава администрации напомнил о соблюдении пешеходных связей, которые должны быть удобны для подхода горожан к остановкам.

На дорогах, реконструируемых в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», предусмотрено обустройство ливневой канализации и локальных очистных сооружений, сообщает пресс-служба мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_tsikl_rabot_po_remontu_dorog_dolzhen_byt_zavershennym/

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