В Пензе при ремонте дорог обустраивают ливневки

Мэр Пензы Виктор Кувайцев 8 июля проверил ход ремонта улицы Пушкина. Реконструкция проходит в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Бригады осуществляют укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части, — сообщил директор Департамента ЖКХ Пензы Андрей Скрипкин. — Монтаж бортовых камней выполнен на 98%. На трех остановках общественного транспорта обустроены заездные карманы.

Мэр отметил, что работы должны выполняться качественно.

«Цикл работ по ремонту дорог должен быть завершенным. А это значит, что, кроме основных мероприятий по восстановлению проезжей части, нужно обеспечить отвод воды, нормативное освещение и знаковое хозяйство», — отметил Виктор Кувайцев.

Глава администрации напомнил о соблюдении пешеходных связей, которые должны быть удобны для подхода горожан к остановкам.

На дорогах, реконструируемых в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», предусмотрено обустройство ливневой канализации и локальных очистных сооружений, сообщает пресс-служба мэрии.