Кувайцев потребовал убрать бурьян с улиц

Мэр Пензы Виктор Кувайцев 8 июля во время объезда города проверил ход обустройства газонов и содержания в порядке зеленых зон.

Не везде, отмечает пресс-служба администрации, покос травы проведен. В маршрут вошли улицы Пушкина, Кулакова, Лядова, Собинова, Ладожская, Циолковского, Леонова, Собинова, Окружная, проспекты Победы и Строителей, Тамбовская, Кижеватова и ряд других.

«Мы видим, что если основные автодороги содержатся в порядке, то на некоторых внутриквартальных и второстепенных необходимо провести дополнительные мероприятиях по покосу», — отметил Виктор Кувайцев.

К примеру, это замечание касается территорий вдоль улиц Собинова и Ладожской. Мэр также обратил внимание на то, что в благоустройстве нуждаются территории частных домовладений на улицах Тамбовской и Ново-Тамбовской, на улице Кижеватова.

Замечания должны устранить за выходные.