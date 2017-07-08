ГИБДД требует от администрации Малосердобинского района ремонта дорог

В Пензенской области управление ГИБДД пытается заставить местные власти привести в порядок дороги в Малосердобинском районе.

«15 марта обследовались дороги Малосердобинского района «Марьевка-Николаевка» и «М.Сердоба-Топлое». Выявили недостатки: дефекты покрытия проезжей части, неудовлетворительное состояние обочин и отсутствие дорожных знаков в необходимых местах», — сообщает пресс-служба управления.



В отношении юридического лица — администрации Малосердобинского района — было возбуждено дело об административном правонарушении. Районный суд прекратил производство по делу об административном правонарушении.

Однако решение ГИБДД обжаловало областном суде, встав на сторону ведомства.

«Вместе с тем выезд 4 июля сотрудников управления Госавтоинспекции и представителей Общероссийского народного фронта показал, что недостатки в содержании улично-дорожной сети Малосердобинского района до сих пор имеются», — добавили в управлении.