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ГИБДД требует от администрации Малосердобинского района ремонта дорог

8 июля в 17:18 158 просмотров

В Пензенской области управление ГИБДД пытается заставить местные власти привести в порядок дороги в Малосердобинском районе.

«15 марта обследовались дороги Малосердобинского района «Марьевка-Николаевка» и «М.Сердоба-Топлое». Выявили недостатки: дефекты покрытия проезжей части, неудовлетворительное состояние обочин и отсутствие дорожных знаков в необходимых местах», — сообщает пресс-служба управления.

В отношении юридического лица — администрации Малосердобинского района — было возбуждено дело об административном правонарушении. Районный суд прекратил производство по делу об административном правонарушении.

Однако решение ГИБДД обжаловало областном суде, встав на сторону ведомства.

«Вместе с тем выезд 4 июля сотрудников управления Госавтоинспекции и представителей Общероссийского народного фронта показал, что недостатки в содержании улично-дорожной сети Малосердобинского района до сих пор имеются», — добавили в управлении.


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