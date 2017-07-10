В рамках проекта минздрава 1,5 тысячи пензенцев занялись плаванием

Оздоровительная программа стартовала 1 июня.

Региональные министерства здравоохранения и спорта реализуют массовый спортивно-оздоровительный проект, в рамках которого жители области в зависимости от состояния здоровья получают направление в бассейн. Первое и каждое последующее 10 посещение для них бесплатно, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Как сообщают врачи, плавание относится к такому виду спорта, который практически не имеет противопоказаний. Оно подходит абсолютно для каждой возрастной группы — от грудных детей до пожилых граждан. Но самое главное — плавание подходит для людей с разным уровнем физической подготовки.

Министерство здравоохранения Пензенской области призывает жителей региона активнее посещать спортивные плавательные объекты.